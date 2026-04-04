Déferlement d'insultes racistes contre le nouveau maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko

information fournie par France 24 • 04/04/2026 à 17:31

Dans votre magazine cette semaine : un principe s’il fallait encore le rappeler, le racisme n'est une opinion, c'est un délit, et il tombe sous le coup de la loi. C'est pourtant bien un déferlement d'insultes racistes que le maire de Saint Denis a pris de plein fouet dès le lendemain de son élection, au premier tour. Bally Bagoyoko a depuis porté plainte.

Notre invitée est Rokhaya Diallo, journaliste, autrice de « Comment parler du racisme aux enfants ? - aux éditions 'Pas que pour du beurre' - et créatrice du podcast « En bonne voix ».