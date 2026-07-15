A la Une de la presse, ce mercredi 25 juillet, la défaite de l’équipe de France, battue par l’Espagne 2 à 0 en demi-finales du Mondial. La prolongation de la garde à vue du journaliste franco-marocain Ali Lmrabet, après son arrestation, dimanche, à l’aéroport de Tanger. Le vote, aujourd’hui, des députés français, appelés à adopter définitivement le texte sur «le droit à mourir», une promesse phare d'Emmanuel Macron. Et le débat sur les vacances, un droit hérité du Front populaire.
Défaite des Bleus en demi-finales du Mondial: "Etoile filante"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro