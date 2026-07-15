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Défaite des Bleus en demi-finales du Mondial: "Etoile filante"

information fournie par France 24 15/07/2026 à 07:57

A la Une de la presse, ce mercredi 25 juillet, la défaite de l’équipe de France, battue par l’Espagne 2 à 0 en demi-finales du Mondial. La prolongation de la garde à vue du journaliste franco-marocain Ali Lmrabet, après son arrestation, dimanche, à l’aéroport de Tanger. Le vote, aujourd’hui, des députés français, appelés à adopter définitivement le texte sur «le droit à mourir», une promesse phare d'Emmanuel Macron. Et le débat sur les vacances, un droit hérité du Front populaire.

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1 commentaire

  • 08:27

    Un 14 juillet....

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