Le début de l'année s'annonce encore mouvementé dans le monde agricole français. Après un report en décembre, le traité UE-Mercosur pourrait en effet être signé le 12 janvier. Où en est exactement cet accord de libre-échange qui cristallise la colère des agriculteurs ?
Décryptage: UE-Mercosur, où en est l'accord ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro