L'ancien président cubain Raul Castro inculpé par les États-Unis pour le meurtre d'Américains en 1996 : c'est le dernier épisode, spectaculaire, de la montée des tensions entre Washington et La Havane. Ces derniers mois, la guerre en Iran a fait passer Cuba au second plan dans l'agenda de Donald Trump. Mais le président américain ne s'en cache pas : l'île communiste est sa prochaine cible. Quelle est aujourd'hui la situation à Cuba ? Le régime castriste pourrait-il tomber ? Explications.
Décryptage : Trump va-t-il faire tomber le régime à Cuba ?
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