Victoire de la gauche à Paris, Lyon et Marseille mais échec des alliances entre LFI et les socialistes, poursuite de l'implantation du RN mais sans grande ville trophée, victoire de LR dans plusieurs villes importantes ... quelles sont les principales leçons à retenir du second tour des élections municipales ?
Décryptage : quelles leçons à retenir des municipales ?
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