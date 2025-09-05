Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Pamela Anderson et Kim Novak… Les stars illuminent le Festival du cinéma américain de Deauville. Dans ce numéro, Louise Dupont et Genie Godula reviennent sur les temps forts de cette 51ᵉ édition riche en avant-premières et en hommages. Et alors que le cinéma est en fête, le monde de la mode pleure le styliste italien Giorgio Armani, disparu à l'âge de 91 ans. Créateur visionnaire, il laisse une empreinte indélébile, saluée de toutes parts.
Deauville sous les étoiles et hommages à Giorgio Armani
