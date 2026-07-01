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De valeureux léopards s'inclinent en fin de match contre l'Angleterre

information fournie par France 24 01/07/2026 à 23:02

Après avoir longtemps mené au score face à l’Angleterre pendant plus d'une heure, puis résisté grâce à un énorme Lionel Mpasi, les Léopards ont été punis par un doublé de l'inévitable Harry Kane (75e, 86e) en fin de match. A Kinshasa, nombreux sont fiers du parcours de leur équipe nationale malgré l'élimination en 16e de finale.

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