Après avoir longtemps mené au score face à l’Angleterre pendant plus d'une heure, puis résisté grâce à un énorme Lionel Mpasi, les Léopards ont été punis par un doublé de l'inévitable Harry Kane (75e, 86e) en fin de match. A Kinshasa, nombreux sont fiers du parcours de leur équipe nationale malgré l'élimination en 16e de finale.
De valeureux léopards s'inclinent en fin de match contre l'Angleterre
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