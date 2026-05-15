Les conflits se multiplient dans le monde, y compris à nos portes avec l'Ukraine, et notre allié américain au sein de l'Otan semble de moins en moins fiable. Pour se préparer à la guerre, Bruxelles autorise les 27 États membres à augmenter leurs dépenses militaires, un plan intitulé "Readiness 2030", qui, espère-t-on, se traduira par 800 milliards d'euros sur dix ans.
De l'argent européen pour acheter américain ? Le réarmement de l'Union européenne est enclenché
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