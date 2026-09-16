Rachida Dati arrive au palais de justice de Paris à l'ouverture de son procès devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence. L'ex-ministre de la Justice est jugée avec l'ex-PDG de Renault Carlos Ghosn, absent à l'audience, en raison de soupçons liés au 900.000 euros perçus du constructeur lorsqu'elle était eurodéputée.
Dati arrive pour son procès pour corruption au profit de Renault-Nissan
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