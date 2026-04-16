"Dao" d'Alain Gomis : une famille entre la fin et la France

information fournie par France 24 • 16/04/2026 à 15:23

Avec ses films, Alain Gomis explore les liens invisibles qui nous unissent, au-delà des territoires et des générations. Après "L'Afrance", "Aujourd'hui" ou encore "Félicité", il revient avec un nouveau long-métrage, "Dao", présenté en compétition à la dernière Berlinale. Un film choral, entre la France et la Guinée-Bissau, entre mariage et funérailles, entre fiction et documentaire. Invité de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", le réalisateur franco-sénégalais nous parle de cette expérience collective où le réel s'invite dans le film et de sa vision du cinéma comme vecteur de lien et de tolérance.