Dans le nord du Kenya, où la sécheresse a décimé les troupeaux de bovins des communautés pastorales Samburu, l'élevage de dromadaires devient de plus en plus courant. Plus résiliants que les vaches et les boeufs, ils produisent également plus de lait tout en consommant moins d'eau et permettent d'atténuer l'impact du réchauffement climatique sur les populations.
Dans le nord du Kenya frappé par le changement climatique, les dromadaires remplacent les vaches
