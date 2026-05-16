Un jeune lynx vient de retrouver la liberté dans le massif du Jura, un espoir pour la survie de cette espèce protégée. Prénommé Ravi, le félin de 11 mois et de 13,5 kilos est le 34e lynx boréal relâché par le centre Athénas, spécialisé dans la sauvegarde de cette espèce menacée de disparition en France, classée "en danger" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Dans le massif du Jura, le retour à la vie sauvage d'un jeune lynx rescapé
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