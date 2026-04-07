Paul Seixas a écrasé le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque. Il devient le troisième plus jeune coureur de l'Histoire à s'imposer en World Tour.
Cyclisme : à 19 ans, Paul Seixas remporte sa première victoire en World Tour
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