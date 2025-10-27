Le procès de huit hommes et deux femmes pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, cible d'une infox mondiale selon laquelle elle serait une femme transgenre, a débuté lundi à Paris.Les prévenus encourent deux ans d'emprisonnement. IMAGES ET SONORES
Cyberharcèlement de Brigitte Macron: ouverture du procès
