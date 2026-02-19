 Aller au contenu principal
Crues exceptionnelles en France: comment s'adapter au risque d'inondations?

information fournie par France 24 19/02/2026 à 13:10

Le réchauffement climatique augmente le risque de crues et d'inondations. Alors que la France traverse un épisode exceptionnel, Element Terre passe en revue les pistes d'adaptation à ce risque accru. Faute de pouvoir empêcher la pluie de tomber, il faut désimperméabiliser les sols et freiner le ruissellement de l'eau. Aucune mesure d'urgence ne sera efficace, il s'agit d'adopter des stratégies au long cours et de faire des choix parfois difficiles.

Inondations
Environnement

