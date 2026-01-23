Des agents municipaux installaient vendredi des protections anti-inondations dans un quartier de Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique), ville fortement touchée par la montée des eaux il y a un an, alors que l'Ille-et-Vilaine est toujours en vigilance orange crues.
Crues: des protections anti-inondations installées à Saint-Nicolas-de-Redon
