Le Népal a rendu hommage lundi aux victimes de la crue meurtrière du 26 août, alors que l'impatience des familles de milliers de disparus grandit en dépit des efforts déployés par les secours pour retrouver des survivants.
Crue: jour de deuil et de frustration au Népal
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