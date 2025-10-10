"Le départ d'Emmanuel Macron est donc une exigence légitime", affirme Jean-Luc Mélenchon depuis le siège du parti. Le leader de La France insoumise (LFI) veut "pouvoir définir par nos votes, avec cette élection présidentielle anticipée, un nouvel ordre global", alors que le président Emmanuel Macron a promis de nommer un Premier ministre d'ici ce soir.
Crise politique: Mélenchon appelle à une élection présidentielle anticipée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro