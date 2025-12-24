 Aller au contenu principal
Crise agricole: les syndicats reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée

information fournie par AFP Video 24/12/2025 à 14:03

Les principaux syndicats agricoles ont été reçus mardi soir à l'Elysée par Emmanuel Macron pour évoquer les sujets qui "crispent" les agriculteurs français, notamment l'accord UE-Mercosur.

Emmanuel Macron
