Crédit lombard : Les clés pour financer vos projets en profitant de vos placements

Le crédit lombard ou avance sur nantissement est un type de prêt garanti par un gage. Chez BoursoBank, ce produit est réservé aux clients de l'offre de banque privée BoursoFirst.
Dans le replay de ce webinaire, diffusé en direct le 6 mai, Mireille Poggi, directrice marketing crédit et Frédéric Gérard, responsable marketing Bourse expliquent tout ce qu'il faut savoir sur le sujet : fonctionnement, caractéristiques, taux, durée et, bien sûr, produits éligibles.
Ils ont également répondu en direct aux questions des clients de BoursoBank.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Offrez-vous le meilleur de BoursoBank, et accédez à toute une gamme de produits financiers innovants, à des conditions de crédits privilégiées, ainsi qu’à des conseillers et des services patrimoniaux pour vous accompagner et répondre à vos interrogations.