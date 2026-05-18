Crédit lombard : Les clés pour financer vos projets en profitant de vos placements

information fournie par BoursoBank • 18/05/2026 à 16:51

Le crédit lombard ou avance sur nantissement est un type de prêt garanti par un gage. Chez BoursoBank, ce produit est réservé aux clients de l'offre de banque privée BoursoFirst.

Dans le replay de ce webinaire, diffusé en direct le 6 mai, Mireille Poggi, directrice marketing crédit et Frédéric Gérard, responsable marketing Bourse expliquent tout ce qu'il faut savoir sur le sujet : fonctionnement, caractéristiques, taux, durée et, bien sûr, produits éligibles.

Ils ont également répondu en direct aux questions des clients de BoursoBank.