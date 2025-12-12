Près d'une femme sur trois n'a pas de compte bancaire personnel, et beaucoup subissent des violences économiques. Une étude Ifop révèle un recul inquiétant de l'autonomie financière, alors que les banques jouent un rôle clé pour accompagner et protéger.
Couple : l’indépendance financière des femmes menacée ?
