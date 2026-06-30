Le Paraguay a créé la sensation en battant l’Allemagne en 16es de finale de la Coupe du monde (1-1, 4 tab à 3). Le Paraguay pourrait affronter la France au tour suivant.
Coupe du monde : le Paraguay élimine l'Allemagne dès les 16es de finale
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