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Coupe du monde : l'Angleterre séduit pour son entrée, le Portugal patine

information fournie par France 24 18/06/2026 à 07:25

Opposée à la Croatie, finaliste en 2018, l'Angleterre l'emporte (4-2), grâce notamment à un doublé de Harry Kane. L'attaquant anglais rejoint Gary Lineker comme meilleur buteur anglais à la Coupe du monde.

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