Opposée à la Croatie, finaliste en 2018, l'Angleterre l'emporte (4-2), grâce notamment à un doublé de Harry Kane. L'attaquant anglais rejoint Gary Lineker comme meilleur buteur anglais à la Coupe du monde.
Coupe du monde : l'Angleterre séduit pour son entrée, le Portugal patine
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