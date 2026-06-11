La 23e édition de la Coupe du monde de football, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, est celle de la démesure. Le ballon rond est plus que jamais un sport-business. Dans cette chronique de l'économie, France 24 vous propose quelques-uns de ces chiffres fous.
Coupe du monde de football 2026 : les chiffres qui donnent le tournis
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