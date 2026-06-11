 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe du monde de football 2026 : les chiffres qui donnent le tournis

information fournie par France 24 11/06/2026 à 11:15

La 23e édition de la Coupe du monde de football, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, est celle de la démesure. Le ballon rond est plus que jamais un sport-business. Dans cette chronique de l'économie, France 24 vous propose quelques-uns de ces chiffres fous.

Sport

Vidéos les + vues

1

Le pape Léon XIV arrive à l'abbaye de Montserrat, près de Barcelone

information fournie par AFP Video 10 juin
2

Lyhanna: pour Macron, "la confiance en nos institutions est posée"

information fournie par AFP Video 10 juin
3

Patrick Bruel présenté à des juges, le parquet requiert sa mise en examen pour viols

information fournie par AFP Video 10 juin
4

Ostéopathe condamné pour viols et agressions sexuelles : "ça n'a pas de sens" (avocat)

information fournie par AFP Video 10 juin
5

La Patrouille de France survole la Statue de la Liberté

information fournie par AFP Video 10 juin
6

Des aurores australes vues depuis la Station spatiale internationale

information fournie par AFP Video 10 juin
7

Lyhanna : minute de silence au Sénat

information fournie par AFP Video 10 juin
2
8

Liban: au moins 12 morts dans des frappes israéliennes dans le sud

information fournie par AFP 10 juin
1

Le chef du Hezbollah rejette l'accord de cessez-le-feu, réclame le retrait d'Israël

information fournie par AFP 04 juin
1
2

Justice : 4 fois moins de procureurs en France qu'en Europe !

information fournie par France 24 05 juin
3
3

Pêche au calmar: enquête sur une destruction de grande ampleur

information fournie par France 24 04 juin
4

La Russie de Poutine recule sur le front ukrainien : l'UE peut-elle forcer Moscou à la paix ?

information fournie par France 24 05 juin
2
5

SCAF : comment le grand avion de combat européen s'est écrasé avant de décoller

information fournie par France 24 09 juin
1
6

Des avions de chasse escortent l'avion du pape à destination de Barcelone

information fournie par AFP Video 09 juin
3
7

Lyhanna : un député LIOT invite à ne pas "bricoler une loi sous le coup de l'émotion"

information fournie par AFP Video 09 juin
1
8

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
5

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
6

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
7

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
8

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank