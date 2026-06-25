Comme face à Haïti (3-0), le Brésil s'est aisément imposé (3-0) contre l'Écosse mercredi pour terminer en tête du groupe C, devant le Maroc, victorieux de Haïti (4-2) dans un match à rebondissements. Une soirée marquée par les débuts dans ce Mondial de Neymar, la star brésilienne, de retour de blessure.
Coupe du monde 2026 : Pour le Brésil et le Maroc, le show et la qualification
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