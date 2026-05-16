Coupe du Monde 2026 : les supporters africains exclus des États-Unis ?

information fournie par France 24 • 16/05/2026 à 22:22

À un an de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la politique migratoire américaine inquiète de nombreux supporters africains. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, plusieurs pays africains sont soumis à des restrictions de visas pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars de caution pour entrer sur le territoire américain. Même certains dirigeants de fédérations africaines et journalistes accrédités rencontrent des difficultés pour obtenir leur visa. Dans ce focus du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit le journaliste et expert international du sport Sylvère-Henry Cissé pour analyser les conséquences de cette politique sur le football africain, les supporters et l’image de la FIFA.