 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe du Monde 2026 : les supporters africains exclus des États-Unis ?

information fournie par France 24 16/05/2026 à 22:22

À un an de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la politique migratoire américaine inquiète de nombreux supporters africains. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, plusieurs pays africains sont soumis à des restrictions de visas pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars de caution pour entrer sur le territoire américain. Même certains dirigeants de fédérations africaines et journalistes accrédités rencontrent des difficultés pour obtenir leur visa. Dans ce focus du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit le journaliste et expert international du sport Sylvère-Henry Cissé pour analyser les conséquences de cette politique sur le football africain, les supporters et l’image de la FIFA.

Vidéos les + vues

1

Trump, après avoir vu Xi, met en garde Taïwan contre l'indépendance

information fournie par AFP 15 mai
30
2

Le premier panda géant d'Indonésie s'apprête à charmer le public

information fournie par AFP Video 12:35
1
3

Cannes: une Palme d'or d'honneur surprise remise à John Travolta

information fournie par AFP Video 12:34
4

Thaïlande: huit morts dans une collision entre un train et un bus à Bangkok

information fournie par AFP 15:56
5

"Pékin n'a aucun droit" sur Taïwan, dit la présidence après la mise en garde de Trump

information fournie par AFP Video 16:31
6

GB: des dizaines de milliers de manifestants à Londres pour une marche d'extrême-droite

information fournie par AFP Video 16:46
7

SOS homophobie dénonce un climat de haine dans un rapport choc : hausse de 27 % des LGBTIphobies

information fournie par France 24 17:38
2
8

Epidémie d'Ebola: la RDC frappée par un variant hautement létal et sans vaccin

information fournie par AFP Video 18:16
1

Flambée des prix de l'immobilier à Los Angeles, les Californiens peinent à se loger

information fournie par France 24 12 mai
2
2

Sommet de Nairobi: Ruto fustige les "inégalités" financières et diplomatiques que subit l'Afrique

information fournie par AFP 12 mai
4
3

Arnaques en ligne : nos données personnelles utilisées contre nous

information fournie par France 24 12 mai
4

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
5

Hantavirus: un cas contact transféré de Concarneau au CHU de Rennes

information fournie par AFP Video 12 mai
3
6

Starmer s'accroche au pouvoir, les travaillistes divisés sur son maintien

information fournie par AFP 12 mai
1
7

Hantavirus: "La situation pourrait évoluer" (patron de l'OMS)

information fournie par AFP Video 12 mai
8

Cinéma: Cannes déroule son tapis rouge

information fournie par AFP Video 12 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore Asset Management pour le premier trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 17 avr.
5

Dans la confrontation avec Trump, le pape révèle son vrai visage

information fournie par AFP 17 avr.
11
6

Top 5 IA du 17/04/2026

information fournie par Libertify 18 avr.
7

Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane

information fournie par AFP Video 20 avr.
1
8

L'Iran met en doute le "sérieux" des Etats-Unis dans le processus diplomatique

information fournie par AFP Video 20 avr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank