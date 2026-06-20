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Coupe du monde 2026 : la Team USA fonce en 16es, le Maroc et le Brésil l'emportent

information fournie par France 24 20/06/2026 à 13:22

Après le Mexique, les États-Unis ont eux aussi obtenu leur ticket pour les 16es de finale de la Coupe du monde, grâce à leur succès contre l'Australie (2-0), samedi. Le Maroc et le Brésil, qui s'étaient affrontés lors de leur entrée en lice, ont battu respectivement l'Écosse (1-0) et Haïti (3-0).

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