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Coupe de France : Nice file en finale après sa victoire à Strasbourg

information fournie par France 24 23/04/2026 à 07:35

L’OGC Nice s’est imposé sur la pelouse de Strasbourg (2-0) en demi-finale de la Coupe de France et rejoint Lens en finale. Les Niçois ont fait la différence grâce à un doublé d'Elye Wahi. D’abord dominés par un Racing classé 8ᵉ de Ligue 1, les Azuréens, 15ᵉ, ont su rester solides défensivement et efficaces offensivement. Nice retrouvera le Stade de France le 22 mai, quatre ans après sa dernière finale perdue contre Nantes (1-0).

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