De pire en pire. Déjà éliminé en Ligue des champions et après avoir limogé son entraîneur Roberto De Zerbi, l’OM a sombré un peu plus dans la crise en perdant aux tirs au but contre Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France. Le club phocéen risque de vivre une 14e saison consécutive sans le moindre trophée.
Coupe de France : Marseille éliminé par Toulouse aux tirs au but
