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Coupe de France : Lens se qualifie pour sa première finale en 28 ans

information fournie par France 24 22/04/2026 à 08:48

Le RC Lens s’est qualifié pour sa première finale de Coupe de France depuis 1998. Les Sang et Or ont battu Toulouse (4-1) dans un match dominé de bout en bout.

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