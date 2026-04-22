Le RC Lens s’est qualifié pour sa première finale de Coupe de France depuis 1998. Les Sang et Or ont battu Toulouse (4-1) dans un match dominé de bout en bout.
Coupe de France : Lens se qualifie pour sa première finale en 28 ans
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