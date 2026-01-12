 Aller au contenu principal
Coupe de France : Endrick donne la victoire à l'OL face à Lille

information fournie par France 24 12/01/2026 à 07:26

L'Olympique lyonnais s'est imposé (2-1) à Lille en 16es de finale de la Coupe de France. Prêté par le Real Madrid, Endrick a marqué le but vainqueur pour ses débuts.

