Le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France a été effectué au Parc des Princes. Monaco se déplacera sur la pelouse de l'AJ Auxerre.
Coupe de France : Auxerre recevra Monaco dans le seul choc entre équipes de L1
