Alassane Ouattara a prêté serment lundi à Abidjan comme président de la Côte d'Ivoire, promettant que son quatrième mandat sera celui "de la transmission générationnelle".
Côte d'Ivoire: Ouattara démarre son 4e mandat en promettant la "transmission générationnelle"
