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Côte d'Ivoire : le PDCI fête ses 80 ans

information fournie par France 24 10/04/2026 à 10:24

En Côte d'Ivoire , le PDCI fête ses 80 ans dans un contexte de recomposition du paysage politique. Un anniversaire symbolique pour cette formation fondée en 1946 par Félix Houphouët-Boigny, premier président du pays. Entre devoir de mémoire et ambitions de reconquête, le parti cherche à réaffirmer son poids sur la scène politique nationale.

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