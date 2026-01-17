 Aller au contenu principal
Copenhague: milliers de manifestants devant l'ambassade américaine au Danemark

information fournie par AFP Video 17/01/2026 à 15:43

Des milliers de personnes descendent dans les rues de la capitale danoise de Copenhague pour protester contre la volonté du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland, un territoire autonome danois. IMAGES

