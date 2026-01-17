Des milliers de personnes descendent dans les rues de la capitale danoise de Copenhague pour protester contre la volonté du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland, un territoire autonome danois. IMAGES
Copenhague: milliers de manifestants devant l'ambassade américaine au Danemark
