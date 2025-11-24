Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a déploré lundi les "faibles résultats" de la COP30 au Brésil, avertissant que l'"inaction fatale" des dirigeants pourrait un jour être considérée comme un "crime contre l'humanité".
COP30: Türk fustige l'"inaction fatale" des dirigeants face au climat
