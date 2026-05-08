C'est ce qu'on appelle "faire couler le sang" : en Birmanie, la junte militaire au pouvoir a décidé d'interdire les protections menstruelles sur le territoire. Officiellement, c'est parce que les serviettes hygiéniques serviraient à soigner les blessures des rebelles. Officieusement, c'est, selon la consultante en santé menstruelle Henriette Ceyrac, parce qu'après le coup d’Etat militaire de 2021, de nombreuses femmes ont rejoint la résistance.
Contre les rebelles, la junte birmane interdit les protections hygiéniques…
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro