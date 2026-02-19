 Aller au contenu principal
Conseil de la paix : l'UE y participe mais pas "officiellement"

information fournie par France 24 19/02/2026 à 00:18

Pensé à l’origine pour organiser la reconstruction de la bande de Gaza, le Conseil de la paix voulu par Donald Trump tiendra jeudi sa première réunion à Washington. Un rendez-vous très politique, qui divise les alliés des États-Unis, à commencer par l'Union européenne.

