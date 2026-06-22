En 2025, la Cour suprême indienne a déclaré que le congé maternité constitue un droit fondamental pour toutes les femmes actives. L’Inde figure parmi les pays au monde où les femmes ont droit à 26 semaines de congé maternité rémunéré, applicable pour un maximum de deux enfants. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour garantir pleinement les droits des mères actives. Reportage de Navodita Kumari et Zubair Dar, avec Selma Daoui.
Congé maternité en Inde : une avancée illusoire
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