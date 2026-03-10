 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Conflit en Iran : Dangote donne priorité au marché nigérian pour éviter les pénuries de carburant

information fournie par France 24 10/03/2026 à 15:07

Au Nigeria, la flambée des prix du pétrole causée par le conflit au moyen orient se fait sentir, et à Lagos, les habitants commencent à se ruer sur les stations-services. La méga-raffinerie Dangote assure être en mesure d'éviter toute pénurie de carburant dans le pays et limiter les répercussions du conflit, bien que les prix à la pompe aient déjà augmenté d'environ 20% en une semaine.

Vidéos les + vues

1

Iran, Liban : quand les artistes témoignent face à la guerre au Moyen-Orient

information fournie par France 24 09 mars
2

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
3

Les influenceurs à Dubaï sous influence pour défendre l'émirat ?

information fournie par France 24 09 mars
2
4

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
5

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
6

Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège

information fournie par AFP Video 09 mars
7

La France va contribuer à la sécurité en mer Rouge avec deux frégates (Macron)

information fournie par AFP Video 09 mars
8

Le pétrole s'envole, les marchés reculent alors que l'Iran vante son nouveau guide

information fournie par AFP 09 mars
27
1

Affaire Elisa Pilarski: Christophe Ellul défend son chien Curtis, "jamais" agressif "avant le drame"

information fournie par AFP 03 mars
4
2

Israël lance une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, les Etats-Unis revendiquent près de "2.000 cibles" touchées

information fournie par AFP 04 mars
19
3

Moyen-Orient: le ministre de l'Économie se veut rassurant sur l'impact du conflit en France

information fournie par AFP 03 mars
6
4

Macron s'adressera aux Français ce mardi à 20H00 sur la situation au Moyen-Orient

information fournie par AFP 03 mars
2
5

Trump dit que l'Iran allait "attaquer en premier"

information fournie par AFP Video 03 mars
1
6

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
7

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
8

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 05 mars
1

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse

information fournie par The Conversation 17 févr.
1
5

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
6

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
7

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
8

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank