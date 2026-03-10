Au Nigeria, la flambée des prix du pétrole causée par le conflit au moyen orient se fait sentir, et à Lagos, les habitants commencent à se ruer sur les stations-services. La méga-raffinerie Dangote assure être en mesure d'éviter toute pénurie de carburant dans le pays et limiter les répercussions du conflit, bien que les prix à la pompe aient déjà augmenté d'environ 20% en une semaine.
Conflit en Iran : Dangote donne priorité au marché nigérian pour éviter les pénuries de carburant
