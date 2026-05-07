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Conflit dans le Golfe : les métaux vers de nouveaux records ?

information fournie par Boursorama 07/05/2026 à 17:08

Le conflit au Moyen-Orient ne bouleverse pas seulement les marchés du pétrole et du gaz. Certains métaux stratégiques comme le cuivre ou l'aluminium voient aussi leurs prix fortement progresser, portés par les tensions dans le Golfe persique et les craintes sur l'approvisionnement mondial. Quels métaux sont les plus exposés ? Pourquoi leurs cours s'envolent-ils ? Et quelles conséquences pour les consommateurs, l'industrie ou encore la transition énergétique ? L'analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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