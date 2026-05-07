Conflit dans le Golfe : les métaux vers de nouveaux records ?

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Le conflit au Moyen-Orient ne bouleverse pas seulement les marchés du pétrole et du gaz. Certains métaux stratégiques comme le cuivre ou l'aluminium voient aussi leurs prix fortement progresser, portés par les tensions dans le Golfe persique et les craintes sur l'approvisionnement mondial. Quels métaux sont les plus exposés ? Pourquoi leurs cours s'envolent-ils ? Et quelles conséquences pour les consommateurs, l'industrie ou encore la transition énergétique ? L'analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.