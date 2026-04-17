Après la condamnation par la cour d'appel de Paris du cinéaste Christophe Ruggia à cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, l'actrice Adèle Haenel salue un jour "important" après un parcours judiciaire "éprouvant et difficile". Christophe Ruggia, 61 ans, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles de 2001 à 2004 sur Adèle Haenel lors de rendez-vous hebdomadaires à son domicile.
Condamnation de Christophe Ruggia: un jour "important" après un parcours "éprouvant" (Adèle Haenel)
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