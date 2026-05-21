Olivier Morice, avocat de parties civiles du crash du Rio-Paris en 2009, déclare que la condamnation en appel d'Airbus et Air France représente "une grande satisfaction" pour les parties civiles. Les deux entreprises ont été reconnues coupables d'homicides involontaires dans le crash du vol Rio-Paris en 2009, la cour d'appel de Paris les déclarant "seules et entièrement responsables" de l'accident le plus meurtrier de l'aviation française. SONORE
Condamnation Airbus et Air France: "une grande satisfaction" pour les parties civiles (avocat)
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