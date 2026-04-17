Pourquoi la France était-elle le seul autre pays au monde où Jeffrey Epstein possédait une propriété immobilière en dehors des États-Unis ? Était-ce par amour du pays… Ou parce qu'il y trouvait de quoi servir ses intérêts ? Dans les années 90, Paris est la capitale de la mode, et celle des agences de mannequins. Elles recrutent de très jeunes filles venues du monde entier, parfois mineures, souvent isolées… Des proies faciles pour le criminel sexuel américain.
Comment Jeffrey Epstein a tissé sa sinistre toile en France
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