Comment des milliers de très riches contribuables peuvent-ils échapper à l’impôt ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 16/01/2026 à 14:00

Selon l’ancien ministre de l’Economie, Eric Lombard, des milliers de contribuables très fortunés ne paient aucun impôt sur le revenu. Une affirmation démentie par Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Entre holdings patrimoniales, optimisation sophistiquée et zones d’ombre administratives, ce couac relance le débat sur la fiscalité des grandes fortunes et l’équité du système. Comment un tel phénomène est‑il possible ? Et faut‑il revoir en profondeur les règles du jeu ? On en parle avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama "On va pas se fâcher" du 16 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com