Comment aider financièrement votre enfant s'il traverse une mauvaise passe ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 13/07/2020 à 14:00

La crise sanitaire et la récession qu'elle a engendré ont pu fragiliser financièrement les plus jeunes. Comment soutenir un enfant en difficulté ? Il existe des solutions selon Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Ecorama du 13 juillet 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com