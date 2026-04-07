En RD Congo, dans le territoire de Fizi, à l’est du pays, les combats opposent l’armée congolaise et ses alliées aux rebelles du M23, soutenus par des milices locales et le Rwanda. Les civils sont pris en étau dans ces affrontements, alors que les groupes armés ne cessent de gonfler leurs rangs de nouvelles recrues. Reportage D’Aurélie Bazzara-Kibangula et Emmet Livingstone.
Combats entre armée et M23 dans l'est de la RD Congo : les populations à bout de souffle
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