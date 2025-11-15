Le sénateur et candidat à la présidence du parti Pacte Historique, Ivan Cepeda, mène une marche à travers le centre de Bogota. Le parti du président colombien Gustavo Petro a choisi M. Cepeda comme son candidat pour les élections de 2026, nommant l'ennemi juré de la droite comme successeur. M. Cepeda, âgé de 63 ans, a remporté les primaires du parti Pacte Historique face à l'ancienne ministre de la santé Carolina Corcho. IMAGES
Colombie: le candidat Ivan Cepeda rencontre ses partisans à Bogota avant les élections de 2026
