Le vote commence en Colombie pour les élections législatives. Plus de 40 millions de Colombiens doivent élire près de 300 représentants à la Chambre basse et au Sénat, avant le scrutin présidentiel du 31 mai, auquel la Constitution interdit au président Gustavo Petro de se représenter.
Colombie : début du vote pour les élections législatives
