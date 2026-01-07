Une collision entre deux autocars, survenue mardi matin à cause du verglas, a fait deux morts et trois blessés graves dans les Landes, sur l'A63 en direction de l'Espagne.
Collision entre deux autocars dans les Landes: "un choc très violent", décrit un passager
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro